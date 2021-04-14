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Керівництво ВДНГ підозрюють у зловживанні службовим становищем

У гендиректора експоцентру і в павільонах ВДНГ пройшли обшуки. 

Керівництво ВДНГ підозрюють у зловживанні службовим становищем
Фото: Макс Требухов

Правоохоронці 13 квітня провели обшуки у гендиректора Національного комплексу "Експоцентр України" Євгена Мушкіна, а також у павільонах ВДНГ. 

Мушкін у Facebook повідомив, що слідчі дії СБУ і поліції проходили, зокрема, у нього вдома. Правоохоронці вуличили документи та деяке обладнання. На сторінці ВДНГ додали, що Мушкіна підозрюють "у начебто зловживанні власним службовим становищем та одержанням неправомірної вигоди за передачу в оренду державного майна".

"Ми вважаємо ці дії такими, що шкодять репутації комплексу та порушують права його керівництва", - зазначили в ВДНГ. 

Мушкін запевнив, що відкритий для будь-яких орагнів щодо перевірок і контролю, а вся звітність ВДНГ публікується на сайті комплексу. Він також додав, що комплексу минулого тижня вдалося погасити багаторічний борг ВДНГ перед державою.

У СБУ зазначили, що обшуки відбулися через підозри у зловживанні службовим становищем, пише Hromadske. Утім про те, що комусь оголошено підозри, поки не повідомляється. 

Правоохоронці документують можливі протиправні дії з боку посадовців Національного експоцентру, який є об'єктом Державного управління справами. 

Нагадаємо, що ВДНГ відкрила радянська влада 1958 року в Голосіївському лісі на південному заході Києва. "Експоцентр" займає 286,3 га київської території, на ній розташовано 180 будинків і споруд, 20 з яких мають статус історико-культурних пам'яток. 

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