Зеленський затвердив стратегію діяльності Представництва президента в Криму

Стратегія визначає пріоритетні напрями роботи Представництва президента України в Криму у зв'язку з тимчасовою окупацією РФ Криму та Севастополя.

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 160/2021 "Про пріоритетні напрями діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим", яким затвердив Стратегію діяльності цього органу.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Стратегія визначає пріоритетні напрями роботи Представництва президента України в Криму у зв'язку з тимчасовою окупацією РФ невід'ємних частин території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"Метою реалізації Стратегії є підвищення ефективності діяльності Представництва щодо сприяння додержанню прав і основоположних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або переселилися з тимчасово окупованої території і проживають в інших регіонах України, зростанню та зміцненню рівня їх довіри до державних інституцій, виконанню заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України, деокупацію і реінтеграцію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - йдеться в документі.

Згідно зі стратегією, Представництво президента в Криму має брати участь у розробці пропозицій стосовно формування та забезпечення реалізації державної політики щодо деокупації та реінтеграції окупованого Криму, захисту та підтримки громадян, які проживають на півострові, внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, позбавлених особистої свободи у зв'язку зі збройною агресією РФ, збройним конфліктом та тимчасовою окупацією території України; інформуванні міжнародних партнерів про факти порушень прав і основоположних свобод людини, зокрема переслідування громадян України з політичних мотивів, а також порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Представництво також має займатися розвитком ефективної взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу, громадськими об’єднаннями та ініціативними групами, що представляють інтереси громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, та внутрішньо переміщених осіб.

Стратегія передбачає участь Представництва у здійсненні заходів щодо консолідації міжнародних зусиль задля сприяння процесу деокупації Криму, посилення тиску на РФ для відновлення територіальної цілісності України.

Крім того, Представництво має сприяти реалізації ефективної інформаційної політики та протидії дезінформації. Зокрема, забезпечувати президента, органи державної влади та місцевого самоврядування достовірною та актуальною інформацією щодо ситуації в окупованому Криму; надавати пропозиції щодо належного реагування на випадки дезінформації та маніпуляції стосовно тимчасової окупації Росією Криму; вибудувати ефективну модель комунікації з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, інформувати їх щодо можливостей реалізації ними прав та законних інтересів на підконтрольній Україні території.