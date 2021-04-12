Поліція оголосила підозру "оперуповноваженому "ДНР", який катував людей в "Ізоляції"

Чоловік увійшов до складу воєнізованого формування бойовиків у 2017 році.

Поліція оголосила підозру так званому оперуповноваженому, який підозрюється в причетності до злочинів у так званій в'язниці "Ізоляції" в тимчасово окупованому Донецьку.

У 2017 році він увійшов до складу воєнізованого формування "МГБ ДНР", повідомили у пресслужбі МВС.

"Бойовик отримав завдання виявляти проукраїнські налаштованих громадян з числа місцевих мешканців, незаконно утримувати їх із застосуванням психологічного та фізичного насильств", - зазначили правоохоронці.

Поліцейські задокументували факт катування громадян під час допитів. Зокрема, тортури були застосовані до одного з в’язнів.

Чоловіка силою помістили до "в’язниці", де били, погрожували вбити, а також примусового занурювали голову потерпілого у ємність із водою.

"Наразі фігуранту заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації, незаконних воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб,вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)", - додали правоохоронці.

"Ізоляція" – це недержавний фонд, відкритий у 2010 році в Донецьку на території колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів. Фонд здійснює свою діяльність у трьох напрямках: спеціальні артпроєкти в діалозі з територією Ізоляції, освітні програми та проєкти, орієнтовані на активізацію життя спільнот.

У 2014 році терористи захопили територію фонду і облаштували там "в'язницю" і "Міністерство держбезпеки ДНР". Після захоплення будівлі бойовиками у 2014 році фонд переїхав до Києва.

За підтримки Bellingcat встановлені ключові військові злочинці з російським громадянством, які захопили фонд "Ізоляція". Загалом поліція заочно притягнула до відповідальності десятьох бойовиків, які катували та незаконно утримували громадян у в’язниці "Ізоляція".