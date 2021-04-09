Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 9 квітня, обрав запобіжний захід для адвоката Юрія Донця, якого затримали детективи НАБУ за підозрою в хабарництві.

Суддя вирішив взяти Донця під варту з можливістю виходу під заставу.

"Застосувати до підозрюваного Донця Юрія Борисовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 04.06.21 включно. Визначити підозрюваному заставу в розмірі 1300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 млн 951 тис. гривень", - йдеться в ухвалі.

Клопотання антикорупційних органів про обрання Донцю запобіжного заходу було задоволено частково - вони просили арешт із заставою у 14 млн гривень.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, що Юрія Донця було затримано 6 квітня разом з іще одним адвокатом Юрієм Зонтовим, який є рідним братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка (він взяв прізвище дружини після одруження).

Запобіжний захід Зонтову обрали вночі 9 квітня. Його також арештували, сума застави - 35 млн гривень.

Обом адвокатам повідомили про підозру за ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 Кримінального кодексу. Їм закидають отримання 100 тис. доларів хабаря за позитивне вирішення питання в ОАСК.