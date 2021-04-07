Тупицький вдруге не прийшов на суд з обрання йому запобіжного заходу

Відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький знову не прийшов на засідання суду, який мав обрати йому запобіжний захід.

На засіданні Печерського районного суду 7 квітня адвокати Тупицького повідомили, що їхній підзахисний рано-вранці разом з держохороною поїхав до Черкас, де проживає його 81-річна мати, бо в неї загострилося важке захворювання. Захист надав документи, які підтверджують наявність захворювання в жінки.

Адвокати попросили суд відкласти засідання на дату після 14 квітня, бо з 12 по 14 квітня Тупицький має взяти участь у засіданнях у Конституційному і Верховному судах, а також у Голосіївському райсуді столиці.

Суд ухвалив рішення оголосити перерву в засіданні до 10:00 15 квітня.

Раніше суд уже переносив засідання через неявку відстороненого голови КСУ. Минулого разу причиною назвали неможливість надати охорону судді.

Запобіжний захід обиратимуть у справі, в рамках якої Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання свідчень).

Слідство у своєму клопотанні просить суд узяти Тупицького під заставу 45 тис. 400 грн (20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - максимальний розмір застави, передбачений статтею КПК для нетяжких злочинів) та особисті зобов'язання.

Нагадаємо, 21 грудня минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков. Представник президента у КС зазначав, що "Плівки Тупицького" є підставою для його відсторонення.

28 грудня Офіс генпрокурора викликав Тупицького для вручення підозри, однак голова КСУ не прийшов "через поважну причину". Після цього Офіс генпрокурора надіслав підозру Тупицькому поштою.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ на два місяці, а в лютому продовжив його ще на місяць.

27 березня Зеленський скасував укази про призначення суддями КСУ Тупицького та Касмініна.