Тупицький не прийшов в Офіс генпрокурора через поважну причину, - КС (оновлено)

У КСУ заявляють, що законних підстав для відсторонення Тупицького немає.

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький не прийшов у понеділок до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій через поважну причину.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Тупицький не явився через поважну причину. І він не має намірів ухилятися від процесуальних дій", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в суді.

Коментуючи направлення Офісом генпрокурора президентові клопотання про відсторонення Тупицького від посади судді КС терміном на два місяці, в суді наголосили: "Ні Конституція, ні закон України "Про Конституційний суд" не оперують таким поняттям, як відсторонення судді КС від займаної посади".

Оновлення. У КСУ заявляють, що законних підстав для відсторонення Тупицького немає.

У Правовому департаменті Секретаріату Конституційного Суду зазначають, що рішення про звільнення з посади судді КС ухвалює сам суд, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення.

"Як вбачається із зазначених положень, питання звільнення судді Конституційного Суду України з посади за відсутності його власної ініціативи є неможливим без застосування запобіжних заходів від його незаконного звільнення, що обумовлено незалежністю Суду в цілому та судді зокрема", - йдеться в повідомленні.

У Конституційному суді нагадали, що для звільнення з посади судді необхідно щонайменше 12 голосів суддів КС. У разі, якщо за відповідне рішення не проголосувала необхідна кількість суддів Конституційного Суду, суддя продовжує виконання обов’язків за посадою.

У суді наголосили, що однією із законних підстав для звільнення судді є набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення злочину. Тому відсторонення з посади судді чи голови суду на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування суперечитиме статті 1491 Конституції України.

Раніше сьогодні стало відомо, що Офіс генпрокурора поштою направив голові КСУ Тупицькому повідомлення про підозру, оскільки Тупицький не з’явився для проведення процесуальних дій. Главу Конституційного суду України підозрюють у підкупі свідка та введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка.

Нагадаємо, на сьогодні, 28 грудня, Офіс генпрокурора викликав Тупицького для вручення підозри в одній зі справ судді-втікача Віктора Татькова.

21 грудня "Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що що у жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який знаходиться у розшуку.

Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу" (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Представник президента у КС Федір Веніславський зазначав, що "Плівки Тупицького" є підставою для його відсторонення.