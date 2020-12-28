Вищий антикорупційний суд сьогодні, 28 грудня, не обрав запобіжний захід заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, який підозрюється в наданні хабаря у справі про розкрадання коштів Нацгвардії (справа екснардепа Микитася).

Під час засідання сторона захисту заявила, що розгляд справи є неможливим без участі прокурора і попросила перенести засідання.

Раніше Центр протидії корупції повідомив, що у справі призначили нових прокурорів - від Офісу генпрокурора, а не Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Один з адвокатів зазначив, що просить перенести суд на 4 січня, оскільки у нього "є свої плани на Новий рік". Суддя погодився з клопотанням захисту, однак переніс засідання не на січень, а на 10:00 30 грудня.

Тим часом біля будівлі суду зібралися активісти, які провели акцію "Татарова - за грати" і вимагають справедливого покарання для нього.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що 14 грудня Печерський районний суд ухвалив рішення передати справу екснардепа Микитася від Національного антикорупційного бюро до іншого відомства. Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. Суддя зобов’язав Генерального прокурора Ірину Венедіктову вирішити "неіснуючий спір про підслідність" та доручити досудове розслідування іншому органу. У САП заявили, що Печерський суд не має на це повноважень, а справа має розглядатися Вищим антикорупційним судом.

Одними з підозрюваних у справі є експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, заступник голови Офісу президента Олег Татаров (підозрюється в наданні хабаря в 2017 році, коли він працював на "Укрбуд") та заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Останній призначив експертизу, що мала встановити ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що НАБУ має в розпорядженні листування заступника голови Офісу президента України Олега Татарова з іншими фігурантами справи екснардепа та колишнього власника корпорації "Укрбуд" Максима Микитася. Мова йде про внесення недостовірних даних до експертизи, призначеної поліцією у справі Микитася щодо заволодіння коштами Національної гвардії. Експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн, а за це він занизив вартість житлового комплексу з 81 до 7 млн грн.

24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою 10 млн гривень застави. Але ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. Засідання перенесли.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про передання розслідування справи щодо розкрадання майна в Нацгвардії ухвалено на підставі судового рішення, втручання у діяльність НАБУ немає.

Верховний суд постановив, що українське законодавство не передбачає оскарження рішення слідчого судді щодо зобов’язання змінити підслідність у кримінальному провадженні, тобто справа Микитася залишиться в СБУ.