Суд ЄС скасував рішення щодо санкцій проти Азарова

Суд Європейського Союзу скасував рішення про накладення санкцій на експрем'єра Миколу Азарова.

Про це йдеться в рішенні суду від 16 грудня.

Рішення ухвалене у справі за позовом адвокатів Азарова. Захист експрем’єра оскаржував рішення Ради ЄС від 4 березня 2019 року, відповідно до якого Азаров залишився у санкційному списку.

Євросуд вирішив, що Рада ЄС не проконтролювала забезпечення дотримання українською судовою системою права Азарова на захист в кримінальному процесі.

"Звідси випливає, що, прийнявши рішення залишити ім'я заявника в списку, Рада ЄС припустилася помилки у оцінці. За цих обставин оскаржувані дії повинні бути анульовані в тій мірі, в якій вони відносяться до заявника, без необхідності розглядати його клопотання про заходи щодо організації процедури", - йдеться в рішенні суду.

З огляду на це, суд зупинив дію рішення ЄС про накладення санкцій на Азарова. Судові витрати зобов'язана оплатити Рада Євросоюзу.

Нагадаємо, 5 березня Європейський Союз продовжив санкції проти Віктора Януковича та його колишнього оточення ще на рік, до 6 березня 2021 року.

З переліку виключили експрем'єр-міністра Миколу Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Після оновлення санкційного списку у ньому залишилося 12 осіб.