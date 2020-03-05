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​ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения, но без Азарова и Ставицкого

Санкционный список сократился до десяти человек.

​ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения, но без Азарова и Ставицкого
Фото: EPA/UPG

Европейский союз продлил санкции против Виктора Януковича и его бывшего окружения еще на год, до 6 марта 2021 года.

В списке осталось 12 человек, говорится на сайте Европейского совета. По сравнению с прошлым годом он сократился на двух человек. Накануне брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что из перечня исключают экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Напомним, 5 марта 2014 года Европейский Союз ввел санкции в виде замораживания активов в отношении почти двух десятков бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины.

Санкции ежегодно продлеваются, но список постоянно сокращается.

Сейчас в санкционном перечне остаются Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко.

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