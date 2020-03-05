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Зеленский встретил эвакуированных из Уханя после выписки

Президент пошутил, что не боится заразиться.

Зеленский встретил эвакуированных из Уханя после выписки
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретил украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайской провинции Ухань, после выписки из медицинского центра "Новые Санжары", где они две недели провели на обсервации.

Вместе с президентом в Новые Санжары приехали секретарь СНБО Алексей Данилов и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Зеленский поздравил людей с выпиской и отдельно поблагодарил бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая провела эти две недели вместе с эвакуированными. "Хочу поблагодарить Минздрав, нашу прекрасную госпожу Скалецкую", - сказал Зеленский и обнял ее, пошутив, что не боится заразиться коронавирусом.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

"Я уверен, что госпожу Скалецкую не потеряем", - добавил президент.

"Я рад, что здесь не было ни одного случая коронавируса. Почему? Вы знаете, что он везде, не только в Китае, но и в Европе", - сказал Зеленский.

Он также попросил людей в ближайшее время поменьше ездить за границу.

Напомним, что Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Их разместили на карантин в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

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