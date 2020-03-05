Зеленский уволил двух членов Нацсовета по телевидению

Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по своей квоте и еще двух переназначил.

Об этом говорится в указах президента №63-68 от 4-5 марта.

Отмечается, что 4 марта Зеленский уволил всех четверых членов, назначенных по его квоте - Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Ульяну Фещук.

5 марта он переназначил Зиневича и Коваля членами Нацсовета.

Согласно законодательству, Зеленский теперь должен назначить новых двух членов Нацсовета в течение месяца.

Напомним, в июле 2019 года закончился срок полномочий у четырех членов Нацсовета, но уволен был только один - Юрий Артеменко. Ольга Герасимьюк, Олег Черныш и Александр Ильяшенко продолжали работать, несмотря на то что были назначены более пяти лет назад. В октябре их уволили.