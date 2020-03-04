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Рада проголосовала за досрочное разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего

Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему.

Рада проголосовала за досрочное разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего
Начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак
Фото: telegraf.com.ua

Верховная Рада проголосовала за досрочное разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Это состоится уже в конце марта, а не 1 января, как раньше было прописано в законе о национальной безопасности.

Соответствующий законопроект №3015 на внеочередном заседании в среду поддержали 292 народных депутата.

Напомним, что закон о национальной безопасности был принят летом 2018 года. Среди прочего он предусматривает разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ.

Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Также главнокомандующему будет подчиняться командующий объединенных сил.

Главнокомандующий будет самым высоким военным должностным лицом в ВСУ, его будет назначать на должность и увольнять президент Украины.

Сейчас должность главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба занимает Руслан Хомчак.

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