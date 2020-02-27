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Минобороны хочет ускорить разделение должности главнокомандующего и начальника Генштаба

Все готово, и "нужно лишь изменить дату".

Минобороны хочет ускорить разделение должности главнокомандующего и начальника Генштаба
Фото: Lb.ua

Министерство обороны готово раньше срока разделить должности главнокомандующего Вооруженных сил и начальника Генерального штаба.

Об этом в интервью LB.ua сказал министр Андрей Загороднюк.

В законе о национальной безопасности прописано, что полномочия разделяются с 2021 года. Министр заявил, что к этому уже все готово, поэтому он рассчитывает на внесение Верховной Радой этой даты.

"В ближайшее время мы внесем изменения в закон «О национальной безопасности». Передвинем дату вступления в силу разделения должности начальника Генштаба и главнокомандующего. Это позволит нам перейти на J-структуру по стандартам НАТО и реформировать Генштаб... Датой вступления в силу этого разделения стоит 1 января 2021 года. А мы фактически можем сделать это на год раньше", - сказал Загороднюк.

По его словам, к этому все готово, и "нужно лишь изменить дату".

"Для нас критично провести это разделение, поскольку от этого зависит дальнейший переход на стандарты НАТО", - сказал министр.

Напомним, что закон о национальной безопасности был принят летом 2018 года. Среди прочего он предусматривает разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ.

Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему. Также главнокомандующему будет подчиняться командующий объединенных сил.

Главнокомандующий будет самым высоким военным должностным лицом в ВСУ, его будет назначать на должность и увольнять президент Украины.

Сейчас должность главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба занимает Руслан Хомчак.

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