Прокуратура Крыма объявила о подозрении 25 лицам, которые преследовали Чийгоза

Прокуратура АР Крым объявила о подозрении 25 лицам, которые преследовали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгозаза якобы организацию массовых беспорядков во время митинга 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады АР Крым.

Об этом сообщил прокурор АР Крым Игорь Поночовный во время выступления на международном форуме Age of Crimea.

"Накануне прокуратура АР Крым закончила процесс сообщение о подозрениях оккупационным «следователям», «прокурорам» и «судьям», всего 25 человек, которые незаконно преследовали одного из руководителей Меджлиса. Все они, среди прочего, нарушили нормы международного гуманитарного права, поскольку, реализуя политику государства-оккупанта, направленную на преследование проукраинского населения в Крыму, понимая, что на территории полуострова действуют исключительно нормы украинского законодательства, незаконно применяя законодательство России, приговорили к лишению свободы одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа", – цитирует Поночовного Крым.Реалии.

Фото: Прокуратура АРК

Фото: Прокуратура АРК

Фото: Прокуратура АРК

По словам Поночовного, "оккупационное уголовное "дело 26 февраля" и те приговоры, которые получили проукраинские активисты за право сказать "Крым – это Украина" – яркий пример работы "карательной машины" государства-оккупанта".

Ранее стало известно, что подозрение объявили российским прокурорам Сергею Булгакову и Александру Домбровскому.

Напомним, 26 февраля 2014 года перед зданием крымского парламента состоялся митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. В числе первых были крымскотатарские и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские, которых организовали лидеры "Русского единства" во главе с Сергеем Аксеновым, который сейчас возглавляет российское "правительство" полуострова.

В январе 2015 года крымское управление Следкома РФ возбудило уголовное дело "о массовых беспорядках" на митинге 26 февраля. Среди задержанных оказались замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, а также активисты Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Небиев.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два, отделив процесс главного подозреваемого Чийгоза, который в тот момент фактически выполнял роль лидера Меджлиса.

По инициативе адвоката Джемиля Темишева активист Талят Юнусов и оператор телеканала ATR Эскендер Небиев пошли на сделку со следствием и признали вину с условием, что их показания не будут служить доказательством в делах других фигурантов. В декабре 2015 года Юнусова приговорили к 3,5 годам условно, а Эскендера Небиева - к двум годам условно.

4 февраля 2020 года стало известно об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении фигуранта "дела 26 февраля" Мустафы Дегерменджи.