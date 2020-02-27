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Загороднюк: курс на НАТО войдет в Стратегию военной безопасности

"Это будет наша military policy, центральный документ оборонной политики".

Загороднюк: курс на НАТО войдет в Стратегию военной безопасности
Фото: Lb.ua

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о завершении подготовки проекта Стратегии военной безопасности.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Два дня назад был принят не только гособоронзаказ, но и Стратегия национальной безопасности, которая будет скоро опубликована. На ее базе мы делаем Стратегию военной безопасности. Это будет наша military policy, центральный документ оборонной политики. Проект готов, надеюсь, она будет издана в ближайшее время. В ней курс НАТО прописан как стратегическая цель", - сообщил министр.

При этом он добавил, что одной декларации курса на НАТО недостаточно.

"Нужна политическая воля и проведение реформ, в частности, переход на стандарты НАТО. И в этом основная проблема. Было много слов и билбордов, но очень мало реальных шагов. И те делались через силу. Я был частью этого процесса, все видел сам", - сказал Загороднюк.

Он отметил, что новая власть по-другому подходит к евроатлантическим процессам.

"Мы перезагрузили присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО и активно работаем, чтобы получить статус участника. Такой статус нам позволит глубже интегрироваться в НАТО, вплоть до участия в общих миссиях. Есть страны, которые готовы нас поддержать. Есть те, с кем еще надо работать. Но механизм запущен, и он работает", - сказал Загороднюк.

Напомним, что с 2019 года курс на членство в Евросоюзе и НАТО прописан в Конституции Украины.

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