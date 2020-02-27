Загороднюк опроверг слухи о готовящемся увольнении

Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью LB.ua опроверг слухи о готовящемся увольнении.

"У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так", - ответил министр на вопрос, собираются ли его увольнять.

Он признал, что такие слухи ходят еще с 2019 года, а сейчас "немного активизировались".

"Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем. Но на данный момент я не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной мою отставку", - сказал Загороднюк.

Напомним, Верховная Рада назначила Андрея Загороднюк министром обороны в конце августа 2019 года.

Загороднюк был советником президента Владимира Зеленского, позже - членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Он также руководил компанией "Дискавери Буровое оборудование".

В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.