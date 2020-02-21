Минобороны планирует закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд гривен

Финансирование ракетной программы в этом году было увеличено на 300 млн гривен по сравнению с 2019 годом. В частности, в 2020 году планируется завершить разработку и провести государственные испытания ракетных комплексов "Нептун" и "Ольха", а также обеспечить их финансирование в полном объеме.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"После принятия их на вооружение будет проведена закупка серийных образцов. Кроме того, планируется закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд гривен с учетом государственных гарантий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно поручению президента, сейчас продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса (МФРК). Концепция этой программы в настоящее время проходит внешнее согласование.

Напомним, что 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял государственный оборонный заказ на 2020 год. В нем определены следующие приоритеты:

Военно-морские Силы - разработка и поставка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", модернизация фрегата «Гетман Сагайдачный», катеров типа "Айленд", поставки вертолетов, боевых бронированных машин, восстановления государственной целевой программы "Корвет";

Войска противовоздушной обороны - восстановление зенитных ракетных комплексов, поставки радиолокационных станций, развертывание комплексов средств автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной;

Тактическая авиация - продолжение поставки модернизированных самолетов типа МиГ-29, Су-27, Су - 25;

Сухопутные войска - разработка и поставка новых образцов ракетного и артиллерийского вооружения, бронетехники, автомобильной техники, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, станций радиоэлектронной борьбы, снайперского вооружения.