"Языковой омбудсмен" выступила за появление качественного украиноязычного развлекательного контента на YouTube

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова выступила за появление качественного украиноязычного контента в интернете, чтобы сделать украинский язык престижным и интересным для молодежи. Об этом языковой омбудсмен рассказала на круглом столе, передает "Интерфакс-Украина".

"До того времени, пока украинский язык не распространится на все сферы, а не только общественной жизни, до того времени, пока в Украине не будет нормальной рэп-культуры на украинском языке, качественного рэпа на украинском языке, молодежь сидит в YouTube, и пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке, популярных YouTube-каналов - до того времени мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует публичные сферы общения", - сказала Монахова.

"Языковой омбудсмен" подчеркнула, что выступает за то, чтобы украинский язык был престижным, выгодным и интересным. "По этим трем меркантильным причинам его можно будет "продвинуть", как говорит молодежь, в Украине", - добавила Монахова.

Напомним, уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова должна приступить к обязанностям до июня 2020 года. До этого времени ей нужно собрать команду и найти помещение для офиса.