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СБУ заявила о блокировании работы 33 онлайн-казино

Решение принято Шевченковским райсудом Киева.

СБУ заявила о блокировании работы 33 онлайн-казино
Фото: rgweek.com

Служба безопасности Украины добилась решения Шевченковского районного суда Киева о блокировании деятельности 33 интернет-ресурсов, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских конторах. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких законов Украины", - сказано в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Криминального кодекса  Украины.

Список игровых площадок, к которым запрещен доступ, включает в себя сайты: N1Casino, 24K Casino, Red PingWin, FastPay Casino, ArgoCasino, Yukon Gold Casino, PartyCasino, Pinnacle, BetChaser Casino, Golden Tiger Casino, GoldFishka Casino, Luxury Casino, Party Poker Casino, Paradise Casino, Lady Hammer Casino, Cloudbet Casino, X-Bet Casino, Red Star Casino, Primedice Casino, GrandX Casino,  MostBet Casino, Bitcoincasino.us, Joo Casino, EUSLOT Casino, Konung Casino, iLucki Casino, Casino 777, RedKings Casino, 21Casinо, BetChain Casino, Casinotoken, Local Casinо.

Напомним, Печерский районный суд Киева 27 января запретил доступ к десяткам игровых площадок, в числе которых оказались сайты букмекерских контор PariMatch, Favorit, 1XBet и десятки онлайн-казино.

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