Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино

Печерский районный суд Киева 27 января распорядился запретить доступ к десяткам игровых площадок, в числе которых оказались сайты букмекерских контор PariMatch, Favorit, 1XBet и десятки онлайн-казино.

Об этом говорится на сайте Нацкомиссии по регулированию сферы связи и информатизации.

Суд решил "наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании 59 веб-ресурсов, путем обязательства интернет-провайдеров закрыть к ним доступ".

Уголовное дело, в рамках которого наложен арест, расследуется по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом), ч.2 ст.200 (подделка документов), ч.2 ст.209 (отмывание денег).

Список игровых площадок, к которым должен быть запрещен доступ, включает в себя сайты parimathc.com, lxslot.com, triumphcasino.com, favorit.com.ua, 1xbetua.com, parimtach.com, finbet.bet, casino.flint.bet, bazabet.com.ua, vulkanstars.com, xcasino68.com, zolotoloto.com, nostalgycasino.com, vipnetgame.com, cosmolot.com.ua, eldorado24.com, goxbet.com, gmslots.com, slotclub.casino, kozakov.com.ua, casinomoney.com.ua, xcasino57.com, slotor.com, slotclub.casino, pmcasinowin.com, joykasino.net, gmsdeluxe.com, grand-casino.com, gruppirovka.casino, wulkan777.com, 777originals.com, bosscasino.com, admiral777.com, bitcoinplay.io, vulkan24club.com, vdeluxe.net, vulkanslot.com, vulkanroyal.com, elslots.com, slotoking.com, crystalslot.com, maxbetslots.com, nikebets.com, oligarhcasino.com, pointloto.com, slotozal.com, pharaonbet.com, blackmark.club; dosye.com.ua, vilkov.com, obmen.tech, belkapay.com, teachmecash.com, xlemon.biz, smi.today, ukr.fm, theworldnews.net.

Блокировке также подлежат сайты некоторых интернет-изданий, в том числе "Капитал", "Вголос", SKELET-info.

Напомним, что в январе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.