Стартовал официальный конкурс на должность главы "Укрзализныци"

Для этого привлекли международную компанию по подбору управленческого персонала Boyde.

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" приняла решение официально начать процесс конкурсного отбора на должность главы правления компании.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

Отмечается, что для этого привлекли международную компанию по подбору управленческого персонала Boyde.

"Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия. Победителя конкурса будут выбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции, способность вести "Укрзализныцю" вперед, учитывая существующие и, что не менее важно, будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации в свободную от коррупции, конкурентную по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и практик корпоративного управления", - отметил глава набсовета Шевки Аджунер.

УЗ призвала квалифицированных кандидатов подаваться на конкурс и обещает честные и равные условия для всех участников.

Напомним, глава правления "УЗ" Евгений Кравцов был уволен в конце января 2020 года.

5 февраля Кабмин назначил врио главы правления Желько Марчека, который работает в компании с 2014 года. Сначала он был независимым членом наблюдательного совет "УЗ", а в июне 2016 года стал членом правления.