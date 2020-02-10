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Шквальный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении на западе Украины

Ураган повалил деревья и повредил элементы инфраструктуры.

Шквальный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении на западе Украины
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Сильный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении на западе Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в фейсбуке.

"Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор - Дубляны - Дрогобыч, Любин Великий - Комарно - Коропуж, Персенковка - Старое Село". - говорится в сообщении.

Отмечается, что "УЗ" работает над ликвидацией последствий непогоды, которая уже вызвала задержку в движении пассажирских поездов №357 Киев - Рахов, №146 Ужгород - Львов, а также нескольких пригородных поездов.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Просим прощения за временные неудобства и призываем внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в понедельник, 10 февраля, погода в Украине резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение, ожидаются метели и мокрый снег.

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