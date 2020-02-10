​В День влюбленных в Украине планируют пожениться более 1,4 тысячи пар

В Украине более 1,4 тысячи пар планируют пожениться 14 февраля, в День святого Валентина. В Киеве в этот день планируют заключить брак 149 пар.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ Министерства юстиции на соответствующий запрос.

Так, на 14 февраля подано 1412 заявлений на заключение брака. В частности, в Киеве -149 пар, в Днепропетровской области - 172 пары и 99 пар в Харьковской области. Наименьшее количество людей планируют пожениться в Закарпатской области - 10 пар, Луганской - 15 пар и в Черниговской - 20 пар.

На сайте Минюста говорится, что в День влюбленных по Украине будет работать 440 отделов регистрации актов гражданского состояния и пожениться можно будет с 8:00 до 00:00, даже в день подачи документов.

Отмечается, что 14 февраля до полуночи смогут заключить брак: пары, которым на этот день назначили роспись; пары, у которых уже есть дети, или невеста беременна (заявление можно подать в день росписи, но нужны документы, подтверждающие причину для сокращения срока ожидания); пары, которые выбрали услугу "Брак за сутки"

Напомним, 2 февраля 2020 года (02.02.2020) в Украине зарегистрировали почти 400 браков, из которых 87 - в Киеве.

В 2019 году в стране было зарегистрировано в шесть раз больше браков, чем разводов.

В 2016 году Минюст запустил проект "Брак за сутки". По данным министерства, пары, которые воспользовались этой услугой, разводятся реже.