Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности

Экс-прокурор аннексированного Крыма, депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская заказала генетический тест для определения этнической принадлежности.

Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

По словам Поклонской, она заказала ДНК-тест в одной из московских клиник для того, чтобы "развеять мифы" вокруг себя. Она сравнила генетический код человека с прокурорским архивом, где "все ходы записаны".

"Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана. Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? Или выяснится, что я татарка больше, чем чокнутый радикал Джемилев? А вдруг у нас с Зеленским общие предки?", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по делу Поклонской, "председателя совета министров Крыма" Сергея Аксенова, "главы парламента Крыма" Владимира Константинова и других бывших чиновников оккупированного полуострова. В феврале 2018 года Апелляционный суд Киева разрешил в отношении Поклонской заочное расследование.

В октябре прошлого года ГПУ также объявила Поклонской о подозрении за арест "группы Сенцова" в 2014 году.

Поклонская была единственным депутатом от "Единой России", проголосовавшим против повышения пенсионного возраста. В конце июля 2018 года депутаты-единороссы под разными предлогами не явились на заседание комиссии под руководством Поклонской. Позже в Госдуме решили упразднить комиссию по доходам, которую она возглавляла.