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Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье

Задержанные "планировали установить контроль над регионом".

Фото: https://zk.npu.gov.ua/

На Закарпатье в селе Нижние Ворота в субботу вечером правоохранители задержали семерых человек - лидера и членов преступной группировки. Об этом Нацполиция сообщила 9 февраля.

По информации правоохранителей, участники ОПГ были вооружены, поэтому было принято решение о привлечении к полицейской операции спецподразделения КОРД и роты особого назначения полиции области.

При задержании лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали. В результате никто не пострадал.

Фото: https://zk.npu.gov.ua/

В полиции отмечают, что лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъято оружие.

Фото: https://zk.npu.gov.ua/

По оперативной информации правоохранителей, участники преступной группировки планировали установить контроль над регионом.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия. После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.

Напомним, ранее местное издание Мукачево.нет писало, что задержанные в селе Нижние Ворота причастны к стрельбе в Мукачево 7 февраля, в результате которой был ранен бизнесмен Артур Пашкуляк и его охранник.

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