Полиция Таиланда ликвидировала военного, который застрелил 25 человек

Еще 63 человека получили ранения, девять из них находятся в критическом состоянии.

Полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима, в результате которой погибли 26 человек, в том числе 13-летний мальчик. Об этом сообщает Reuters.

Правоохранители установили личность стрелка — это 32-летний младший офицер Джакрапант Томма из военного лагеря Суратхампитхак.

AFP пишет, что мужчина был убит в воскресенье утром возле FoodLand в ТЦ. Другой собеседник уточнил, что стрелка ликвидировали в подвале здания.

По информации издания, военный открыл стрельбу из-за личных проблем, связанных с продажей дома. По данным Reuters, основным мотивом нападающего была обида из-за сделки с землей, в результате которой он почувствовал себя обманутым.

Напомним, военнослужащий открыл стрельбу в торговом центре города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда накануне, 8 февраля. Изначально Томма начал стрелять на военной базе, где убил трех человек. После он украл из своей части огнестрельное оружие, отправился в центр города и начал расстреливать горожан. Приехав к торговому центру Terminal 21, мужчина взял в заложники 16 человек, все свои действия он комментировал в Facebook, впоследствии его аккаунт в социальной сети был заблокирован.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 26 человек, еще 63 получили ранения, девять из них находятся в критическом состоянии. По данным Thai News Agency, при перестрелке погиб в том числе один спецназовец и один ребенок.