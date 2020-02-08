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Президент Туркменистана назначил сына министром

Бердымухамедов вверил отпрыску промышленность.

Президент Туркменистана назначил сына министром
Фото: hronikatm.com

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил сына министром.

38-летний Сердар Бердымухамедов будет возглавлять министерство промышленности и строительного производства, сообщает "Туркменистан сегодня". Оно создано вместо министерства промышленности и коммуникации.

До назначения членом правительства Бердымухамедов-младший с июня 2019 года возглавлял Ахалский велаят (область) на юге страны. В 2018 году Сердар Бердымухамедов был заместителем министра иностранных дел, пишет издание "Хроники Туркменистана".

Назначение Бердымухамедова-младшего - одна из многочисленных перестановок в правительстве Туркменистана, которые прошли 7 февраля. Президент страны также сменил двух вице-премьеров и нескольких министров.

Туркменистан - президентская республика. Глава государства одновременно является председателем правительства.

Бердымухамедов правит в Туркменистане уже 13 лет, ему 62 года.

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