Президент Туркменистана назначил сына министром

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил сына министром.

38-летний Сердар Бердымухамедов будет возглавлять министерство промышленности и строительного производства, сообщает "Туркменистан сегодня". Оно создано вместо министерства промышленности и коммуникации.

До назначения членом правительства Бердымухамедов-младший с июня 2019 года возглавлял Ахалский велаят (область) на юге страны. В 2018 году Сердар Бердымухамедов был заместителем министра иностранных дел, пишет издание "Хроники Туркменистана".

Назначение Бердымухамедова-младшего - одна из многочисленных перестановок в правительстве Туркменистана, которые прошли 7 февраля. Президент страны также сменил двух вице-премьеров и нескольких министров.

Туркменистан - президентская республика. Глава государства одновременно является председателем правительства.

Бердымухамедов правит в Туркменистане уже 13 лет, ему 62 года.