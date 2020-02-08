Канада потребовала от Ирана более миллиарда долларов компенсации от имени жертв сбитого самолета МАУ

В качестве ответчиков в иске упоминается верховный лидер Ирана и "Корпус стражей исламской революции".

Канадские юристы подали иск против Ирана от имени жертв катастрофы сбитого украинского самолета над Тегераном, требуя 1,5 миллиарда канадских долларов компенсации (1,1 миллиарда долларов США). Об этом сообщает Reuters.

В качестве ответчиков в иске упоминаются Иран, его верховный лидер и "Корпус стражей исламской революции".

Главный истец по делу является анонимным, он упоминается под именем Джона Доу и является ближайшим родственником одной из жертв катастрофы. В исковом заявлении отмечается, что личность истца нужно защитить из-за опасений за безопасность его семьи в Иране.

В иске утверждается, что сбивание самолета было "преднамеренным и сознательным актом терроризма".

Издание пишет, что иск был подан 24 января в Торонто, но непонятно, был ли он вручен ответчикам в Иране.

Один из руководителей группы адвокатов Иона Арнольд отметил изданию, что канадское правительство должно обеспечить такое сообщение, и он уже получил подтверждение, что оно находится "в пути".

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Иран предложил выплатить по 80 тыс. долларов родственникам 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе, но он не согласился. Украина выплатила родственникам погибших по 200 тысяч гривен, то есть около 8 тыс. долларов.