Пять стран требуют от Ирана передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ

В катастрофе погибли граждане семи стран, в том числе Ирана.

Украина, Канада, Афганистан, Швеция и Великобритания обратились к властям Ирана с требованием передать "черные ящики" сбитого под Тегераном 8 января украинского самолета.

Об этом информирует пресс-служба МИД Канады.

"Все страны обеспокоены тем, что Иран не передал "черные ящики". Приложение 13 к Конвенции о гражданской авиации требует, чтобы это произошло без проволочек. Иран должен немедленно отдать "черные ящики" как демонстрацию постоянной готовности иметь полное и прозрачное изложение этого события", - говорится в сообщении.

Страны согласились с необходимостью продолжить давление "для достижения подотчетности, прозрачности и справедливости для жертв рейса PS752".

Кроме того, участники взяли обязательство прийти к согласию в отношении юридических вариантов переговоров с Ираном об ответственности за катастрофу.

Ранее Иран перестал делиться с Киевом подробностями расследования катастрофы самолета МАУ после утечки информации.

В то же время Франция готова помочь Украине в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Иран предложил выплатить по 80 тыс. долларов родственникам 11 украинцев, но Украина требует увеличить сумму.