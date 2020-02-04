Визит Эрдогана в Киев. Партнёрство на грани фола

Что Турция требует от Киева. Что Эрдоган хочет от Зеленского . Чем Анкара давит на Киев.

Фото: president.gov.ua

Такие вот партнёры

Несколько стран мира официально именуются стратегическими партнерами Украины. Но лишь некоторые из них могут называться так на самом деле. За последние годы Турция по праву заслужила честь считаться таковым – в политической, экономической и военной сферах.

Впрочем, Украина практически никогда официально не озвучивала свое понимание такого «стратегического партнерства». Для официального Киева это образ речи, а не набор четких принципов. В Азии же – от Китая до Турции – понимание стратегического партнерства – это четкий свод правил, имеющих практическое проявление в отношениях с отдельными странами.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сумел в условиях обострения военно-политической ситуации в регионе выработать свои собственные стратегические подходы в отношениях с соседями. Украина здесь занимает заметное место.

Это, быть может, и объясняет, почему в столь насыщенное событиями время украинский президент и турецкий лидер проводят вторую личную встречу за полгода. Многие заметили, что главы государств комплиментарно подошли ко встречи. Тот же Эрдоган поприветствовал украинских солдат словами «Слава Украине!», а Зеленского называл точно, как Путина – «дорогим другом».

Стороны при этом осудили действия России: Эрдоган вспомнил об атаках РФ в сирийском Идлибе, а Зеленский выразил в связи с этим сочувствие турецким войскам, намекая на события на Донбассе. Говорить об уместности такого сравнения не приходится: это – на совести Офиса.

Визит на годовщину

Визит Эрдогана в Киев 3 февраля приурочили к 28 годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Это – хороший повод вспомнить, что в конце прошлого века Украину и Турцию по многим параметрам считали странами с похожими стартовыми условиями. В Турции населения было чуть больше, чем в Украине. А по ВВП (по паритету покупательной способности) украинец был даже чуть богаче турка.

Дороги двух стран разошлись в начале 2000-х, когда в Турции стартовали экономические реформы. В нынешнем столетии население Турции увеличилось на 30 миллионов и стало вдвое большим, чем в Украине, а среднедушевой ВВП теперь почти в три раза опережает отечественный.

«Когда я стал премьером в 2003 году, экспорт Турции был $36 млрд, сейчас он составляет $181 млрд», - сказал Рэджеп Эрдоган в Киеве. Секрет этого «турецкого чуда» прост: страна сделала ставку на инвестиции в развитии промышленного сектора, производства товаров с высокой добавленной стоимостью, которые в свою очередь работали на экспорт. Вот – тот пример, который и нужно анализировать новым украинским реформаторам.

Фото: president.gov.ua

Зеленский говорит, что «Украину должна накрыть лавина инвестиций – как внешних, так и внутренних». Эрдоган рассказывает, что за годы реформ Турция привлекла $220 млрд инвестиций. И турки не ждали лавины, они работали над этим 17 лет.

Турецкие предприниматели хорошо знают условия работы в Украине и внимательно следят за воплощением обещанных украинским правительством послаблений для ведения бизнеса и новаций для инвесторов в виде «инвестиционных нянь», концессий и масштабной приватизации госактивов. Они осуществляют 186 проектов на общую сумму в $6,3 млрд.

Одной из крупнейших инвестицией Турции в Украине можно считать покупку телеоператора lifecell турецким Turkcell. Он вложил $2 млрд в украинскую экономику и, несмотря на многолетний опыт сотрудничества, считает украинскую налоговую политику несправедливой. Также хорошо известна активность турецких фирм в сфере строительства и развития инфраструктуры.

Внимание Турции по понятным причинам привлекает юг страны, где турецкие компании готовы развивать транспортные, энергетические проекты. Они заинтересованны участвовать в восстановлении Донбасса, по крайней мере в Приазовье и в Мариуполе. Также было объявлено, что Турция обеспечит жильем 500 семей крымских татар.

Турецкая делегация приехала в Киев с четким заданием: «дожать» Украину в вопросе соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ). Переговоры по данному документу уже идут 10 лет, и, по словам дипломатов, с которыми удалось поговорить, тест соглашения готов на 90-95%. К слову, сам Эрдоган планировал подписать его еще в 2016 году, но Киев очевидно имеет возражения по ряду групп товаров, поскольку опасается конкуренции.

Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по ЗСТ, который будет положен в рекомендации к очередному заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Его наметили провести в марте.

Фото: president.gov.ua

Представители турецкой делегации и сам президент Эрдоган ни раз повторяли, что наличие торгового соглашения позволит Украине и Турции с нынешних $4,5 млрд товарооборота довести его до $10 млрд к 2023 году. В этот год Турция будет праздновать 100-летие образования своей республики.

Задабривание Зеленского

Также были объявлены итоги заседания комиссии по ВТС. Стороны договорились о совместной работе по строительству и поставкам самолета АН-178. Он заинтересовал представителей турецкой армии и правоохранителей поскольку обладает уникальными характеристиками. Стоимость одной машины оценивается от $40 до $70 млн. Представители турецкой стороны отметили хороший опыт сотрудничества с Украиной по программе ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые уже используются украинской армией в действиях против РФ на Донбассе.

В ходе визита Турция также выделила для нужд ВСУ 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

Фото: https://mvs.gov.ua Глава МВД Турции Сулейман Сойлу на борту украинского Ан 178

Киев же надеется на участие Анкары в процессе освобождения украинских граждан в России и в Крыму. Важно, чтобы турки были в курсе согласования новых списков для обмена, которые сейчас обсуждает Трехсторонняя контактная группа в Минске.

В ходе переговоров в Киеве глава МВД Арсен Аваков и заместитель министра внутренних дел Турции Мухтерем Индже подписали межправительственное Соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Документ предусматривает взаимное признание с последующим обменом действительных национальных водительских удостоверений для граждан Украины и Турции, которые постоянно или временно проживают на территории государства другой договорной стороны.

Неожиданная просьба Эрдогана

Несмотря на плотный график, лидеры отклонились от первоначального плана примерно на три часа. Это время понадобилось Эрдогану, чтобы посвятить Зеленского в хитросплетения турецкой политики.

На переговорах высокого уровня между Украиной и Турцией впервые открыто прозвучало требование турецкой стороны, чтобы Украина включилась в борьбу FETÖ - Общины Гюлена. Радикальных представителей этого движения Эрдоган считает причастными к организации попытки военного переворота в Турции в 2016 году.

Само движение возникло вокруг идей турецкого писателя и проповедника Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года проживает в США. Благодаря финансированию учебных заведений, к социальным и просветительским программам Гюлена проявляют интерес студенты 140 странах, где действуют более 1400 заведений. Его сторонники и последователи есть и в Украине.

Фото: EPA/UPG Фетхулах Гюлен

В Турции его идеи разделяют представители среднего класса, студенты, преподаватели, журналисты и интеллектуалы, служащие полиции и военные. В годы реформ Эрдоган и возглавляемая им «Партия справедливости и развития» сотрудничала с «гюленистами», однако в последние годы Турция повела с ними непримиримую борьбу.

Теперь, по словам Зеленского, он получил от турецкого лидера «много детальных фактов о FETÖ» и даже отдельные имена и фамилии, которыми займется СБУ. К слову, «террористической» эту организацию считают только Турция и Пакистан, а также Организация исламского сотрудничества.

Видимо, турецкому президенту пришлось долго объяснять молодому украинскому партнеру насколько для «стратегического взаимодействия» важно, чтобы твой друг был ещё и врагом твоему врагу. Интересно, чего такого за преследование гюленистов может попросить Украина у Анкары?

И важно понимать, чем Зеленский рискует, обещая натравить на этих умеренных исламистов СБУ. Ведь отношения ЕС и США c Турцией как раз и испортились после того, как Анкара усилила против них преследования, а Вашингтон отказался выдать Гюлена Анкаре. Но, вероятно, для турецкого лидера это тоже один из элементов стратегического партнерства с Украиной.