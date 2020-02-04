Яд ва-Шем извинился за искажение истории Второй мировой войны в пользу СССР на форуме памяти Холокоста

Мемориальный центр признал, что в роликах обойден стороной вопрос об ответственности СССР за начало войны и военных преступлениях.

Мемориальный центр "Яд ва-Шем" извинился "за ошибочные и тенденциозные видео", которые демонстрировались во время Всемирного форума памяти Холокоста, состоявшегося в Иерусалиме 22-23 января.

Об этом сообщают "Вести. Израиль".

Мемориальный центр признал, что в роликах обойден стороной вопрос об ответственности СССР за начало Второй мировой войны и военных преступлениях, совершенных в тот период.

"Видеоматериалы к форуму готовил его главный спонсор - фонд российско-еврейского «олигарха» Моше Кантора. В этих материалах не было упоминаний о пакте Молотова-Риббентропа, разделе Польши и роли сталинского СССР в развязывании Второй Мировой войны. Сталинский СССР был изображен едва ли не единственным борцом с нацизмом и его единоличным победителем", - говорится в сообщении.

Кроме того, в видеоматериалах отсутствовала тема раздела Польши между СССР и нацисткой Германией в 1939 году, а также оккупация Западной Европы в 1940 году. На представленных картах были указаны неверные границы Польши и соседних стран, а концентрационные лагеря были названы "лагеря уничтожения".

"Мы приносим извинения за досадную ошибку, которая произошла. Эти видео не отражают позицию "Яд ва-Шем" по этой теме. Мемориальный центр вновь подчеркивает, что его основная задача - сохранение памяти Холокоста на основе исторической правды", - говорится в письме.

Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский, будучи в Израиле, пропустил форум памяти Холокоста, на котором выступал президент России Владимир Путин.

24 января Зеленский встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и премьером Беньямином Нетаньяху. Также президент с супругой посетили мемориал "Яд ва-Шем" в Иерусалиме и возложили цветы к участкам монумента, где говорится об Украине.

В Израиле с понимаем отнеслись к отсутствию Зеленского на форуме памяти Холокоста.