Как Зеленский «сломал» всемирный форум по Холокосту в Иерусалиме

Украина вполне могла затеряться среди четырех десятков стран на глобальном форуме в Иерусалиме , посвященном 75-летию освобождению лагеря смерти Аушвиц. Но благодаря креативному мышлению президента Владимира Зеленского и его нестандартному решению, Украина вдруг оказалась в центре общественного внимания.

Фото: EPA/UPG Нафтали Дойч, который пережил Холокост, выступает во время всемирного форума по Холокосту в Иерусалиме, 23 января 2020.

Ради жертв Катастрофы и в пику Путину

Это мероприятие 23 января 2020 года было крайне важным для репутации и имиджа Государства Израиль как «коллективного еврея», который возродился из пепла уничтожения и превратился в сильный и процветающий национальный дом для еврейского народа. Приезд 46-ти президентов и королей стал знаком того, что память о трагедии Холокоста, в которой погибло 65 процентов евреев Европы, является задачей общечеловеческого масштаба.

Но дальше началась довольно грязная политика. Российский химический олигарх Вячеслав Кантор, инициатор и один из главных спонсоров этого форума, сделал всё, чтобы главным спикером стал президент России Владимир Путин. Вице-президент США, британский принц Чарльз, президенты Франции, Германии и Израиля воспринимались как «дополнение» к Главному Гостю. Остальные десятки глав государств должны были скорбно молчать без возможности выступить.

Фото: EPA/UPG Главный раввин Израиля Мейр Лау приветствует президент России Владимира Путина во время форума в Мемориальном музее Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, Израиль, 23 января 2020

Перед президентом Зеленским была дилемма. Не поехать на форум – это значило бы оскорбить не только Израиль и ведущие мировые державы, но и память о полутора миллионах евреев Украины, погибших в Холокосте. Однако, если бы он поехал и сидел молчаливым слушателем речи президента России, это был бы проигрышный вариант для внутриукраинской политики.

Прилетев в Израиль поздно вечером 22 января, Зеленский увидел в заголовках газет Израиля критику в адрес организаторов форума, которые только пять процентов мест в зале дали выжившим в Холокосте. Рано утром 23 января СМИ Израиля усилили свою критику, задавая вопросы: почему для президентов и королей места нашлись, а для тех, кто реально спасся в аду Холокоста и ради кого это событие предназначено, мест в зале крайне мало?

В этот момент Зеленский утром 23 января делает гениальный жест - с точки зрения пиара и общественной морали: он заявляет, что отдаст свое место и места делегации Украины для пожилых людей, выживших в огне Холокоста. Одним ударом он делает благородный поступок и избавляется от необходимости слушать речь Путина.

Сразу после этого ведущие медиа Израиля сообщают о таком нестандартном шаге Владимира Зеленского, комментируя это с симпатий к молодому президенту. При этом Украина внезапно выделяется среди десятков других стран-участниц форума. В половине медиа-сообщений о форуме говорится не о довольно скучных речах президентов и королевских особ, а о решении лидера Украины отдать свои места израильским старикам, о которых не подумало их собственное правительство. Это было реально красиво – хоть вписывай в учебники по пиару.

Дальше, как в остросюжетном фильме, события развиваются быстро. Тем же утром в отеле «Ориент» главный раввин Украины Моше Асман предлагает президенту Украины поехать вместе с ним помолиться у Стены плача – если уж у Зеленского в любом случае появилось свободное время. Кортеж президента вместо форума мчится в Старый город Иерусалима. Израильская охрана в легком шоке от импровизации Зеленского, но достойно обеспечивает порядок возле Стены Иерусалимского Храма, чью модель раввин Асман показывает президенту Украины на площади.

Фото: Lb.ua

Раввин Асман благословляет народ Украины в лице Владимира Зеленского. Они вместе молятся у Стены. Зеленский оставляет запись в книге для особо почетных гостей, в которой до него оставляли записи от Украины президент Порошенко в декабре 2015-го и премьер-министр Гройсман в мае 2017-го года.

Характерная деталь: приезд Зеленского к Стене плача был настолько внезапным, что для приезда не была приготовлена кипа (ермолка – покрытие головы). Но Зеленский не растерялся: он взял самую простую и дешевую белую кипу из стопки, предназначенной для туристов на площади перед Стеной плача.

Кстати, с отелем для Зеленского произошла тоже забавная ситуация. Все высшие лица Украины предыдущие 20 лет останавливались в Иерусалиме только в престижном отеле «Цитадель Давида». Но в этом году возникла проблема: американская делегация заранее забронировала все лучшие номера самого шикарного отеля «Царь Давид», в котором ранее останавливался Владимир Путин. Поэтому российская делегация, «выдавленная» американцами из «Царя Давида», зарезервировала почти весь отель «Цитадель Давида». Украинская делегация не смогла или не захотела арендовать номера в одном отеле с президентом России. Поэтому украинская президентская пара была вынуждена снять номер-люкс в отеле «Ориент» - тоже пятизвездочном, но дальше от центра города.

Важная история семьи и ошибки спичрайтеров

По нашим данным, люди Зеленского просили одного из израильских министров, близкого к россиянам, прозондировать опцию короткой встречи президентов Украины и России в Иерусалиме. Но российская сторона не поддержала эту идею – возможно, из-за крайне плотного графика Владимира Путина, который находился в столице Израиля только с 10:00 до 19:00 четверга 23 января.

Интересно, что сразу после решения Зеленского отдать свои места на форуме, в прессе появились материалы со ссылкой на не называемые «источники в Яд Вашеме», которая якобы критикуют президента Украины. В реальности ничего такого не было, потому что президент Украины договорился посетить музейный комплекс на следующий день. В пятницу 24 января Зеленский с супругой подробно осмотрели экспозицию музея Холокоста и возложили цветы в Долине уничтоженных общин рядом с камнем с надписью «Бабий Яр». Посол Израиля в Украине Йоэль Лион показал президентской паре надпись «Кривой Рог» на памятной стелле.

Фото: president.gov.ua

В ту же пятницу Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Надо отметить, что на встрече с главой правительства Израиля произошли два момента – один трогательный, но другой – проблемный.

Трогательным стал рассказ Владимира Зеленского о своих родных: три брата его деда погибли в Холокосте, а сам дед воевал на фронте в Красной Армии.

Но, приводя примеры людей, спасавших евреев от геноцида, Зеленский рассказал Нетаниягу о крымской татарке Саиде Арифовой и о греко-католическом священнике Омельяне Ковче из Западной Украины. Проблема в том, что оба эти человека не признаны «Праведниками Народов Мира» в израильском «Яд Вашеме». Дело в том, что история спасения Саидой Арифовой более 80-ти еврейских детей не имеет документальных подтверждений и свидетельств самих уцелевших. А Ковч не получил признание от «Яд Вашем» потому, что его целью как священника-миссионера было массовое крещение евреев, которое он практиковал во имя спасения евреев во время Холокоста.

Фото: EPA/UPG

Зеленский мог рассказать израильскому премьеру любую из историй более чем 2600 праведников народов мира с территории Украины, которые признаны израильским институтом «Яд Вашем». Но вместо этого президент Украины упомянул о двух персоналиях, по которым есть серьезные вопросы у специалистов.

После личной встречи с Нетаниягу за закрытыми дверями, у Зеленского в пятницу 24 января состоялась еще встреча с представителями израильского бизнеса.

В целом, двухдневный рабочий визит президента Украины получился весьма насыщенным. Он оставил после себя в Израиле позитивный след, ярко выделившись на фоне десятков других президентов-«статистов» на официальной церемонии.

Фото: president.gov.ua

Шимон Бриман (Израиль) – специально для LB.ua