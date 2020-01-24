Клинические испытания вакцин против нового коронавируса могут провести летом

Клинические испытания вакцин против нового вируса, поразившего Китай и уже распространившегося за его пределы, могут быть проведены летом.

Об этом заявил в Давосе 23 января исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Хатчетт, передает "Радио Свобода".

"У нас есть три партнерства для разработки вакцин против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы эти вакцины были очень быстро разработаны, чтобы начать клинические испытания, возможно, уже летом", – сказал Гатчетт.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зарегистрирован 31 декабря 2019 года в китайском Ухане.

20 января власти Китая подтвердили, что вызвавший вспышку пневмонии новый вирус передается от человека к человеку.

23 января власти КНР официально подтвердили первый случай смерти от коронавируса за пределами города Ухань.

Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях страны превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

В то же время комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ решил не объявлять "чрезвычайную ситуацию" в сфере здравоохранения на международном уровне. Глава ВОЗ заявил, что доказательств распространения вируса от человека к человеку за пределами Китая нет.

Новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию и смерти 800 пациентов.