Нардеп Кива устроил драку в киевском ресторане (обновлено)
Нардеп Кива устроил драку в киевском ресторане (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
Новий закон про середню освіту: що зміниться для батьків, учнів та вчителів
Новий закон про середню освіту: що зміниться для батьків, учнів та вчителів
Суд оправдал судью Бабенко, которого патрульные поймали пьяным за рулем
Суд оправдал судью Бабенко, которого патрульные поймали пьяным за рулем
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
Гончарук: "Украине никто не доверяет"
ГлавнаяМир

Коронавирус из Китая обнаружили у пациентов в Сингапуре и Саудовской Аравии

Заболели граждане Китая и Индии.

Коронавирус из Китая обнаружили у пациентов в Сингапуре и Саудовской Аравии
Фото: EPA/UPG

Случаи заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию, который впервые диагностировали в Китае, подтвердили в Сингапуре и Саудовской Аравии. 

В Минздраве Сингапура сообщили, что 23 января подтвердился случай импортированного коронавируса. Ним заболел 66-летний гражданин Китая из г. Ухань, прилетевший в Сингапур со своей семьей 20 января.

"В настоящее время он находится в изоляторе в Сингапурской больнице общего профиля (SGH), и его состояние стабильное", – говорится в сообщении.

В Саудовской Аравии заболела медсестра-гражданка Индии, сообщил в Twitter глава индийского МИД Велламвелии Муралидхаран. Он отметил, что пациентка выздоравливает.

"Около 100 индийских медсестер, в основном из Керали, которые работают в больнице Аль-Хаят (находится в Саудовской Аравии. – Ред.), были осмотрены, ни у кого, кроме одной, не обнаружили коронавирус", – уточнил он.

По одним из последних данных, сейчас количество жертв от этого вируса превысило 15 человек, сотни заражены. Заболевание начало распространяться из города Ухань. Сейчас там и в г. Хуанган закрыт въезд и выезд, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни.  

Первые случаи заражения новым вирусом связывали с оптовым рынком морепродуктов в г. Ухань. Кроме морепродуктов, до его закрытия 1 января, по информации СМИ, там продавали летучих мышей, кур, кроликов и змей.

Напомним, новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию  и смерти 800 пациентов. 

Новый вид пневмонии может быстро распространиться среди людей в канун китайского Нового года, когда в Китай съезжаются сотни миллионов туристов. Эксперты опасаются тяжелых последствий для авиаперевозок и местного туризма.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также