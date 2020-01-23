Коронавирус из Китая обнаружили у пациентов в Сингапуре и Саудовской Аравии

Случаи заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию, который впервые диагностировали в Китае, подтвердили в Сингапуре и Саудовской Аравии.

В Минздраве Сингапура сообщили, что 23 января подтвердился случай импортированного коронавируса. Ним заболел 66-летний гражданин Китая из г. Ухань, прилетевший в Сингапур со своей семьей 20 января.

"В настоящее время он находится в изоляторе в Сингапурской больнице общего профиля (SGH), и его состояние стабильное", – говорится в сообщении.

В Саудовской Аравии заболела медсестра-гражданка Индии, сообщил в Twitter глава индийского МИД Велламвелии Муралидхаран. Он отметил, что пациентка выздоравливает.

"Около 100 индийских медсестер, в основном из Керали, которые работают в больнице Аль-Хаят (находится в Саудовской Аравии. – Ред.), были осмотрены, ни у кого, кроме одной, не обнаружили коронавирус", – уточнил он.

По одним из последних данных, сейчас количество жертв от этого вируса превысило 15 человек, сотни заражены. Заболевание начало распространяться из города Ухань. Сейчас там и в г. Хуанган закрыт въезд и выезд, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни.

Первые случаи заражения новым вирусом связывали с оптовым рынком морепродуктов в г. Ухань. Кроме морепродуктов, до его закрытия 1 января, по информации СМИ, там продавали летучих мышей, кур, кроликов и змей.

Напомним, новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию и смерти 800 пациентов.

Новый вид пневмонии может быстро распространиться среди людей в канун китайского Нового года, когда в Китай съезжаются сотни миллионов туристов. Эксперты опасаются тяжелых последствий для авиаперевозок и местного туризма.