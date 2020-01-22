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В Косово за сговор с целью убийства президента и премьера осуждены восемь человек

Суд приговорил этнических албанцев на сроки от 2 до 12 лет.

В Косово за сговор с целью убийства президента и премьера осуждены восемь человек
Суд по делу организации "Народное око", Косово
Фото: Радио Свобода

Суд в Косово объявил приговоры восьми этническим албанцам, которых признал виновными в покушении на убийство бывшего политика и планировании убийства президента и премьер-министра страны в 2017 году, сообщает Радіо Свобода.

Суд в Приштине 22 января приговорил мужчин на сроки от 2 до 12 лет, указав, что их целью было "серьезно дестабилизировать или уничтожить политические, экономические, конституционные или социальные структуры" Косово.

В обвинении на 70 страницах отмечалось, что группа стремилась достичь своих целей, убив нынешних и бывших чиновников, считая их предателями.

Восемь осужденных были частью группы, известной как "Народное око". Президент Хашим Тачи и суд назвали ее террористической организацией.

Один из осужденных, Мурат Джашари, получил 10-летний срок за покушение, в результате которого на пороге собственного дома в марте 2017 был ранен бывший политик и известный юрист Азем Влласи.

В списке целей злоумышленников были также Хашим Тачи, бывший премьер-министр Иса Мустафа, а также религиозные лидеры, бизнесмены и журналисты, сообщает суд Приштины.

Адвокаты осужденных заявили, что обжалуют приговоры.

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