Путінська конституційна реформа проти прав і свобод людини?

У січні 2020 року неочікувано для міжнародної спільноти і своїх співвітчизників Президент Путін відправив у відставку уряд Дмитра Медведєв а і оголосив про старт конституційної реформи. Проте майже всі міжнародні експерти звернули свою увагу саме на політичну складову запропонованих конституційних змін, яка пов’язана із “транзитом” і реформуванням влади. Натомість питання розширення законодавчих механізмів щодо заборони виконання рішень ЄСПЛ проти РФ поки що оминає увагу у суспільстві. Для України ця актуальність полягає у тому, що завдяки конституційній реформі і подальшим після неї змінам до федерального законодавства органи Юстиції РФ зможуть отримати можливість масово блокувати виконання рішень ЄСПЛ проти РФ у тому числі по “кримським справам”, пов’язаних з анексією Криму. Саме тому нижче спробуємо трохи розкрити цю тему.

Фото: EPA/UPG

У своїй промові з приводу конституційної реформи перше, про що зазначив ВВП це те, що запропоновані ним зміни “прямо гарантують пріоритет Конституції Росії у національному правовому просторі. Суверенітет нашої держави має бути безумовним. Вимоги міжнародного законодавства і договорів, а також рішення міжнародних органів можуть діяти на території РФ тільки у випадках, коли вони не суперечать Конституції РФ”. І лише далі, на 2, 3, 10 місці у виступі пролунали інші основні аспекти конституційного реформування, які пов’язанні із “транзитом” і реформуванням влади. Про які вже багато сказано політологами і іншими дописувачами.

Російська Федерація з точки зору виконання рішень ЄСПЛ є унікальною державою, оскільки єдина країна, законодавством якої з 2015 року було передбачено нове повноваження КС РФ розв'язувати питання про неможливість виконання рішення ЄСПЛ по запитах Міністерства Юстиції РФ. Проте з цього часу лише у двох випадках Конституційний Суд РФ приймав рішення про неможливість виконання рішень ЄСПЛ проти РФ: дозволив не виплачувати акціонерам компанії ЮКОС 1.9 млрд євро компенсації, а також заборонив повернути виборчі права особам, які відбувають кримінальне покарання.

Декілька днів тому Президентом РФ до Державної Думи був внесений відповідний проект Закону № 885214-7, який передбачає, зокрема, нову редакцію статті 79 Конституції РФ, згідно якої: “Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации”. Що це може означати для громадян, у т.ч. українців, які судяться з РФ у ЄСПЛ? А те, що надалі для реалізації цієї конституційної норми будуть прийматися відповідні зміни до федерального законодавства, які забезпечать конкретні правові механізми невиконання тих рішень ЄСПЛ проти РФ, які російська влада буде вважати небезпечними з політичного, репутаційного чи фінансового боку.

У тому числі такі механізми зможуть застосовуватися російською владою відносно “кримських справ” в ЄСПЛ проти РФ, які пов’язані з окупацією Криму. Так сталося, що однією з таких справ, які наразі розглядаються в європейському суді є і моя справа “Neganov v. Russia №3631/15”, яка стосується оскарження судових рішень севастопольських судів, які приймалися в якості політичних переслідувань відносно мене, як організатора публічного мітингу святкування Дня Незалежності України у вже окупованому на той час місті Севастополі 24.08.2014.

Проте у разі широкого правозастосування російською владою таких національних законодавчих норм з метою невиконання рішень ЄСПЛ, у Ради Європи, до якої входить РФ будуть можливості накласти відповідні санкції, у т.ч. аж до виключення РФ зі складу Ради Європи. У такому разі російська влада завжди зможе сказати своїм внутрішнім споживачам (громадянам), що прогнила Європа за власною ініціативою ізолює Росію, яка бажає брати участь у роботі Європейських наднаціональних органах і організаціях. Але навряд чи простим росіянам і українцям стане легше від неможливості виконання відповідних рішень ЄСПЛ проти Росії на їх користь, про що треба вже думати зараз.