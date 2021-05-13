Бюро економічної безпеки без права розслідувати економічні злочини

Вчора за рішенням українського уряду було створено Бюро економічної безпеки України (БЕБ), яке має, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля “займатися всіма злочинами в сфері економіки”. Створення БЕБ було в переліку умов, які МВФ у межах співпраці висуває перед Україною, а також міститься в меморандумі щодо надання макроекономічної допомоги збоку ЄС. Натомість під час правового аналізу прийнятих Верховною Радою України законодавчих новел встановлені обставини наявності юридичних колізій в актах законодавства, що унеможливлюють здійснення функцій органу досудового розслідування БЕБ України у злочинах в сфері економіки.

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Так, положеннями ст. 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» (1150-IX) до основних завдань БЕБ України відносяться, зокрема: виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави; виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги. Статтею 5 цього Закону передбачено, що будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Бюро економічної безпеки України та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях і не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, є неправомірними і не підлягають виконанню. Статтею 8 Закону до повноважень БЕБ України відноситься, зокрема: досудове розслідування у межах передбаченої законом підслідності.

Згідно положень ст. 2 Закону, детективом БЕБ України є службова особа, уповноважена, зокрема, Кримінальним процесуальним кодексом України, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності БЕБ України.Таким чином Законом України “Про Бюро економічної безпеки України” підрозділи детективів БЕБ України наділено повноваженнями органу досудового розслідування щодо розслідування кримінальних правопорушень за підслідністю, яка мала б визначатися ст. 216 КПК України.

Натомість під час другого читання проєкту Закону № 3087-д від 02.07.2020, який надалі прийнято в якості Закону 1150-IX, правкою №414 за ініціативою депутата Д. Гетьманцева та ще 13 народних депутатів України з різних фракцій прийнято пропозицію виключити внесення змін до КПК України (ст. 3, 38, 41, 214, 216) щодо повноважень детективів, підрозділу детективів органів БЕБ України вносити відомості про кримінальні правопорушення до ЄРДР, здійснювати досудове розслідування у кримінальних правопорушеннях економічного спрямування, тощо.

Таким наявність міжфракційного консенсусу фракції СН й опозиції в питанні прийняття правки №414 призвела до створення юридичної колізії (депутати та їх бізнес-партнери мають спати спокійно), коли КПК України не передбачені повноваження органів БЕБ України здійснювати досудове розслідування у кримінальних провадженнях, проте Законом України “Про Бюро економічної безпеки України” передбачається створення підрозділів детективів, які б мали виконувати відповідні повноваження з метою забезпечення виконання законних завдань БЕБ України щодо розслідування економічних злочинів.

І хоча в числених публікаціях йшла мова про те, що БЕБ перебере на себе функції СБУ та податкової міліції з розслідування економічних злочинів через що, на думку авторів реформи, мали б припинитися “маски-шоу” та тиск на бізнес з боку старих корумпованих слідчих органів, станом на сьогодні, маємо факт залишення відповідних повноважень розслідувати економічні злочини у СБУ, НПУ та податкової.

На прикладі процедури прийняття українським парламентом Закону 1150-IX, відзначимо важливість дотримання законодавцями найкращих юридичних практик, що мають забезпечувати відсутність правових колізій в новостворених нормах різних законодавчих актів, особливо у сфері кримінального права і процесу.

Для реалізації виконання визначених Законом основних завдань БЕБ України повною мірою, законодавець має повернутися до розгляду питання надання у КПК України відповідних повноважень органа досудового розслідування підрозділам детективів БЕБ України, або, в інакшому випадку, звузити завдання і повноваження БЕБ України прибравши з Закону завдання з виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави.