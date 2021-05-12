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Кабмін створив Бюро економічної безпеки

Новий орган замінить податкову міліцію та забере частину повноважень СБУ.

Кабмін створив Бюро економічної безпеки
Фото: Сергей Нужненко

Кабінет міністрів на засіданні 12 травня створив Бюро економічної безпеки як центральний орган виконавчої влади. Його діяльність буде спрямовуватися та координуватися урядом.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму виступі на засіданні Кабміну назвав це рішення історичним.

"Створення Бюро економічної безпеки — це нова сторінка у відносинах держави та бізнесу. Це один із фінальних кроків на шляху ліквідації податкової міліції. Це закінчення часів силового тиску на бізнес. Це остаточний кінець маски-шоу", - заявив Шмигаль.

Новий центральний орган виконавчої влади буде займатися протидією економічним злочинам за допомогою аналітичної роботи, а не силовими повноваженнями, як нинішня податкова міліція. Але Бюро економічної безпеки отримає не тільки повноваження податкової міліції, але й функції СБУ з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки. Очікується, що це дасть СБУ змогу зосередитися на завданнях, які пов’язані з безпекою держави та контррозвідувальною діяльністю.

Нагадаємо, що закон про створення БЕБ було прийнято у січні 2021 року після багатьох років розмов про необхідність подібного органу.

Фінансову поліцію під назвою "Служба фінансових розслідувань" планували створити ще 2017 року, але реформу зупинив президент Петро Порошенко. Він хотів створити замість цього Національне бюро фінансової безпеки, але Рада цю ідею не підтримала.

У 2019-му нова влада повернулася до ідеї створення фінансової поліції, і навіть прийняла в першому читанні закон про створення Бюро фінансових розслідувань, щоб через кілька місяців його відхилити.

Після цього було прийнято рішення про створення Бюро економічної безпеки.

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