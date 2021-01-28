Рада ухвалила створення Бюро економічних розслідувань

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні закон про створення Бюро економічної безпеки. За проголосували 242 нардепи.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Згідно з документом, Бюро економічної безпеки України – це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Новостворений орган буде виконувати правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.

У проєкті закону зазначається, що податкова міліція недостатньо ефективна у розслідування економічних злочинів, тому є необхідність позбавити правоохоронні органи від невластивих їм функцій та відокремити правоохоронну функцію від сервісної функції податкової.

Документ створює єдиний державний правоохоронний орган, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами чисельністю до 4000 осіб.

До Бюро передаються зокрема повноваження СБУ щодо попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки;

Директор Бюро призначатиметься Кабміном за поданням Прем’єра за пропозицією конкурсної комісії строком на 5 років, не більше двох строків поспіль;

Конкурсна комісія складатиметься з 9 осіб: 3 - від РНБО, 3 - від ВРУ та 3 – від Уряду.

Очікується, що прийняття законопроєкту сприятиме:

налагодженню партнерських відносин між бізнесом та контролюючими органами;

ефективності дій єдиного правоохоронного органу в боротьбі зі злочинами у сфері економіки;

підвищенню позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business, що здійснюється експертами Світового банку.

Нагадаємо, що 3 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки".

Розслідування порушень, які віднесені до компетенції Бюро, зможуть здійснювати виключно детективи БЕБ. Забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу досудового розслідування.

Крім того, передбачена ліквідація податкової міліції, а також підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки.