Обвинувачений в організації перестрілки в Княжичах отримав керівну посаду в поліції Києва

Полковник поліції Леонід Курята, якого обвинувачують в організації умисного вбивства поліцейських у Княжичах, працює заступником начальника Дніпровського управління поліції Києва.

Відповідну інформацію Національна поліція надала у відповіді на запит "Слідства.Інфо".

"Полковник поліції Курята Леонід Леонідович проходить службу в поліції на посаді заступника начальника Дніпровського управління поліції - начальника відділу кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві", - йдеться у відповіді поліції.

Леонід Курята керував спецоперацією 4 грудня 2016 року у Княжичах, де внаслідок перестрілки загинули п’ятеро правоохоронців. Пізніше йому оголосили підозру, зокрема, в організації умисного вбивства поліцейських. Останні кілька років ця справа, фактично, лежить без руху в Броварському суді Київської області.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня 2016 року в селищі Княжичі Київської області карний розшук за підтримки спецназу КОРД проводив операцію із затримання грабіжників. На місце також прибув підрозділ Броварського відділення поліції охорони, який зреагував на сигналізацію, що спрацювала. Поліцейські ДСО з якоїсь причини затримали двох співробітників Управління оперативної служби ГУ Нацполіції Києва, які брали участь у спецоперації. Після цього між ДСО і групою захоплення почалася перестрілка.

У січні 2017 року в зв'язку з подіями в Княжичах сімох поліцейських звільнили, ще дев'ять понесли дисциплінарне покарання.

Наприкінці серпня 2017 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру трьом особам - Куряті, Мариновському і Курту. У грудні 2017 року ГПУ також повідомила про підозру ще двом поліцейським.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади). Крім цього, одному з них закидають ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 15 КК України (замах на умисне вбивство), а ще двом - ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ст. 115 КК України (організація умисного вбивства). Трьом із них загрожує по 15 років ув'язнення, ще двом - довічний термін.

10 квітня 2019 року Генпрокуратура передала обвинувальний акт до суду.