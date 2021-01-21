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В Одесі організували схему переправлення моряків до окупованого Криму

СБУ припинила діяльність зловмисників.

Співробітники Служби безпеки України викрили схему в Одесі. Її організувала одна з міжнародних груп морських компаній.

Фото: Пресцентр СБУ

Фото: Пресцентр СБУ

Спочатку вони наймали на свої судна українських моряків, а потім їхні буксири незаконно вирушали до Криму. Після виконання робіт моряків повертали в українські порти.

У такий спосіб моряки порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, повідомляє пресслужба СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели 12 обшуків у приміщеннях та суднах групи компаній.

Фото: Пресцентр СБУ

Фото: Пресцентр СБУ

Під час слідчих дій вилучено суднову документацію, комп’ютерну техніку і флеш-накопичувачі, договори, у тому числі укладені з резидентами РФ, майже 20 печаток приватних комерційних структур, документи щодо фрахту буксирів.

"Виявлені докази вказують на організацію групою компаній незаконних каналів направлення моряків на роботу в закритих портах України у тимчасово анексованому Криму", - зазначають у спецслужбі. 

Наразі вилучені матеріали після судових експертиз планується використати як докази незаконної діяльності. 

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше в січні СБУ викрила схему постачання неякісних боєприпасів українській армії.

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