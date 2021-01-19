Суд залишив Антоненка під вартою

Шевченківський райсуд Києва залишив без задоволення клопотання захисту обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка щодо зміни йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Суд ухвалив: клопотання захисників залишити без задоволення. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає", - сказала головуюча суддя Оксана Голуб.

Адвокат Дмитро Круговий попросив під час своєї промови суд відпустити Антоненка під особисте зобов’язання. Круговий зазначив, що стан здоров’я пана Антоненка погіршився в умовах СІЗО. Він окремо зазначив, що Антоненка оглядав судинний хірург.

Окремо захисник підкреслив, що дружина Антоненка захворіла і її діагноз наразі невідомий, а дітям Антоненків наразі немає з ким перебувати.

Голуб оголосила, що розгляд справи відкладається до 2 лютого на 14:00, і на тому засіданні має розпочатися дослідження матеріалів справи.

Нагадаємо, у грудні Антоненка залишили під вартою попри підозру на ковід. 12 січня стало відомо, що Антоненко поскаржився на погіршення здоров’я, у нього в СІЗО почали випадати зуби.

Шеремет загинув у 2016 році в Києві в результаті підриву його авто. До грудня 2019-го в розслідуванні убивства Шеремета не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив лікарку Юлію Кузьменко та волонтерку Яну Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

Сьогодні у Нацполіції підтвердили допит колишнього співробітника білоруського спецпідрозділу Ігоря Макара. У справі Шеремета він має процесуальний статус свідка.