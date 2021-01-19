Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
Цифри і їх пояснення. Скільки насправді в Україні хворих на COVID-19 і як працює математичне моделювання наслідків пандемії
Цифри і їх пояснення. Скільки насправді в Україні хворих на COVID-19 і як працює математичне моделювання наслідків пандемії
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
ГоловнаПраво

Суд залишив Антоненка під вартою

Розгляд справи Шеремета відклали до 2 лютого.

Суд залишив Антоненка під вартою
Фото: Макс Трєбухов

Шевченківський райсуд Києва залишив без задоволення клопотання захисту обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка щодо зміни йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Суд ухвалив: клопотання захисників залишити без задоволення. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає", - сказала головуюча суддя Оксана Голуб.

Адвокат Дмитро Круговий попросив під час своєї промови суд відпустити Антоненка під особисте зобов’язання. Круговий зазначив, що стан здоров’я пана Антоненка погіршився в умовах СІЗО. Він окремо зазначив, що Антоненка оглядав судинний хірург.

Окремо захисник підкреслив, що дружина Антоненка захворіла і її діагноз наразі невідомий, а дітям Антоненків наразі немає з ким перебувати.

Голуб оголосила, що розгляд справи відкладається до 2 лютого на 14:00, і на тому засіданні має розпочатися дослідження матеріалів справи.

Нагадаємо, у грудні Антоненка залишили під вартою попри підозру на ковід. 12 січня стало відомо, що Антоненко поскаржився на погіршення здоров’я, у нього в СІЗО почали випадати зуби.

Шеремет загинув у 2016 році в Києві в результаті підриву його авто. До грудня 2019-го в розслідуванні убивства Шеремета не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив лікарку Юлію Кузьменко та волонтерку Яну Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

Сьогодні у Нацполіції підтвердили допит колишнього співробітника білоруського спецпідрозділу Ігоря Макара. У справі Шеремета він має процесуальний статус свідка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також