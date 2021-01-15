ВАКС продовжив розслідування справи ОАСК до 17 березня

Раніше ВАКС залишив без задоволення три заяви щодо відводу слідчого судді у справі ОАСК.

Вищий антикорупційний суд з другої спроби задовольнив клопотання детективів і продовжив до 17 березня строк досудового розслідування у справі Окружного адміністративного суду Києва.

Про це інформує Центр протидії корупції.

"Тепер у детективів є ще два місяці для збирання доказів, завершення експертиз тощо", - сказано в повідомленні.

Раніше слідчий суддя ВАКС через недодержання вимог чинного законодавства повернув клопотання детектива НАБУ щодо продовження строку досудового розслідування у справі ОАСК. Також ВАКС залишив без задоволення три заяви щодо відводу слідчого судді у справі ОАСК.

Нагадаємо, 13 січня ВАКС відмовився додатково подовжити термін досудового розслідування у справі про створення злочинної організації і захоплення влади суддями ОАСК, зокрема його головою Павлом Вовком.

6 січня суддя ВАКС Андрій Біцюк повернув детективам НАБУ клопотання про подовження строків розслідування у справі про створення злочинної організації і захоплення влади суддями ОАСК. Біцюк раніше також відмовив у застосуванні примусового приводу голови ОАСК Вовка на засідання з обрання йому запобіжного заходу. Вовк до суду не приходить уже понад три місяці.

17 липня голові Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Після скандалу петиція на сайті Офісу президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на петицію президент України Володимир Зеленський повідомив, що ініціює консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання Окружного адміністративного суду міста Києва.