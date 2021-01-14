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Ймовірного автора "плівок Єрмака" відправили під суд разом з колишнім нардепом (оновлено)

Ймовірно, йдеться про екснардепа Ігоря Савченка.

Ймовірного автора "плівок Єрмака" відправили під суд разом з колишнім нардепом (оновлено)
Фото: пресслужба Офігу генпрокурора

Колишнього народного депутата та чоловіка, які обіцяли одному з бізнесменів за 100 тисяч доларів "вирішити" питання повернення майна через зв’язки у правоохоронних органах, відправили під суд.

Їм інкримінують шахрайства та підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України), інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Встановлено, що колишній народний депутат України за попередньою змовою з громадянином, який позиціонував себе, як викривач корупції, підбурювали представника однієї з торгівельних компаній до передачі 100 тис. доларів США неправомірної вигоди керівництву Державної фіскальної служби та Державної митної служби України за сприяння у поверненні арештованого майна. Насправді передавати вказані кошти вони не збиралися, а мали намір ними заволодіти", - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Оновлення. В Офісі генпрокурора не називають прізвища колишнього народного депутата. Ймовірно, йдеться про Ігоря Савченка, який був депутатом ВР 6-го скликання від Блоку Юлії Тимошенко.

Ймовірний автор "плівок Єрмака" Дмитро Штанько. Його дружина Людмила Белевцова в інтерв’ю "Бабелю" розповіла, що разом з її чоловіком затримали Ігоря Савченка.

16 липня суд обрав Штаньку і Савченку запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави. Розмір застави Штанькові  630 тис. грн, Савченку - 6 млн. грн.

Як повідомляли, 14 липня 2020 року СБУ повідомила про затримання ймовірного автора "плівок Єрмака". Тоді у столичному кафе затримали двох чоловіків під час отримання $100 тис. неправомірної вигоди.

Нагадаємо, в кінці березня депутат партії "Слуга народу" Гео Лерос виклав в фейсбуці відео, на яких брат Андрія Єрмака Денис проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади.

У відповідь глава ОП звернувся в СБУ і ДБР, щоб встановити походження відео і звинуватив депутата в помсти за зрив кадрового призначення. Лерос в свою чергу звернувся до НАБУ, де розслідують факт можливого зловживання впливом.

Денис Єрмак назвав відео "нарізкою з вирваним контекстом".

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, сказав, що вважає Лероса аферистом, а Дениса Єрмака - базікою.

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