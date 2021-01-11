Експосли США, військові та експерти звернулись до України через справу про збитий Іл-76

Вони вказують, що практика залучення до суду над військовими цивільних прокурорів і суддів підриває безпеку України.

Ряд колишніх дипломатів, топ-військових та експертів закликали українську владу переглянути рішення щодо покарання генерала Віктора Назарова, якого засудили у справі про збиття літака Іл-76.

Про це йдеться у тексті заяви, оприлюдненої 11 січня.

Серед підписантів документу колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, колишні посли США в Україні Джон Гербст, Стівен Пайфер, Роман Попадюк та Вільям Тейлор, колишній заступник генсека НАТО та колишній посол США в Росії Олександр Вершбоу.

Автори документу вказують, що практика залучення до суду над військовими цивільних прокурорів і суддів, у яких немає ні досвіду, ні знань, щоб оцінювати вимоги ухвалення рішень на полі бою, підривають безпеку України.

“Ні США, ні інші західні держави, які підтримують Україну у військовому відношенні, ніколи б не дозволили, щоб зі своїми командирами зверталися так, як з генералом Назаровим. У той час як Росія продовжує війну на Донбасі, Україна повинна заохочувати прихильність, бойовий дух і ініціативу своїх військовослужбовців. Судове переслідування генерала Назарова має прямо протилежний ефект", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Atlantic Council.

Автори звернення запропонували ОФісу президента, парламенту, Верховному суду та Раді нацбезпеки й оборони розглянути це питання на найвищому рівні та переглянути його з урахуванням західних практик, враховуючи прагнення України до членства в НАТО, а до завершення процесу - залишати генерала під вартою та призупинити будь-які інші заходи щодо нього.

Також рекомендують, щоб надалі суди над військовими посадовими особами, що стосуються рішень на полі бою та інших рішень у воєнний час здійснювалися військовим судом, військовим суддею та журі військових з досвідом операцій.

У березні 2017 року Павлоградський суд Дніпропетровської області визнав Назарова винним у службовій недбалості, що призвела до трагедії і призначив 7 років тюремного покарання. Водночас суд задовольнив 39 позовів до Міністерства оборони по 500 тис. грн кожен, тобто на 19,5 млн грн.

Назарова судили за катастрофу військового літака Іл-76, яка сталася 14 червня 2014 року в аеропорту Луганська. Тоді загинули 49 людей. Військова прокуратура 18 листопада 2014 року повідомила Назарову про підозру у зв'язку з катастрофою. Прокуратура стверджує, що генерал, який був одним з керівників АТО у той час, не взяв до уваги інформацію СБУ про загрозу збиття літака і дозволив проведення спецоперації з доставки роти військових у Луганський аеропорт.

За версією слідства, Назаров точно знав про розміщення на аеродромі Луганська груп бойовиків, озброєних ПЗРК, тобто "усвідомлював, що політ літаків на вказаний аеродром буде здійснюватися на територію противника" і був проінформований про "терористичну загрозу".

Назаров звинувачення на свою адресу відкидав. Зокрема, він зазначив, що під час досудового слідства було допущено "маніпулювання інформацією", а в показаннях свідків у суді були "припущення" і "інформація, інтерпретована на свій розсуд".