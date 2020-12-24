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Касаційний суд зупинив виконання вироку генералу Назарову у справі про катастрофу Іл-76 у Луганську

Ще у березні 2017 року Віктора Назарова засудили до 7 років ув’язнення за службову недбалість.

Касаційний суд зупинив виконання вироку генералу Назарову у справі про катастрофу Іл-76 у Луганську
Фото: sudreporter.org

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду зупинив виконання вироку генералу Віктору Назарову. Його раніше засудили до семи років в’язниці за халатність, яка призвела до загибелі 49 українських військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його адвоката Михайла Турика.

Ще у березні 2017 року Павлоградський суд Дніпропетровської області визнав Назарова винним у службовій недбалості, що призвела до трагедії і призначив 7 років тюремного покарання. Водночас суд задовольнив 39 позовів до Міністерства оборони по 500 тис. грн кожен, тобто на 19,5 млн грн.

Назарова судили за катастрофу військового літака Іл-76, яка сталася 14 червня 2014 року в аеропорту Луганська. Тоді загинули 49 людей. Військова прокуратура 18 листопада 2014 року повідомила Назарову про підозру у зв'язку з катастрофою. Прокуратура стверджує, що генерал, який був одним з керівників АТО у той час, не взяв до уваги інформацію СБУ про загрозу збиття літака і дозволив проведення спецоперації з доставки роти військових у Луганський аеропорт.

Назаров своєї провини не визнав. Зокрема, він зазначив, що під час досудового слідства було допущено "маніпулювання інформацією", а в показаннях свідків у суді були "припущення" і "інформація, інтерпретована на свій розсуд".

11 грудня Апеляційний суд Дніпропетровської області підтвердив вирок генералу Назарову. Генерал назвав рішення "дурнуватим" і сказав, що готуватиме скаргу до Верховного суду.

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