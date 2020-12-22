Авіакатастрофа АН-26 під Чугуєвом: суд арештував керівника польотів Жука

Суд відправив підозрюваного під варту без альтернативи внесення застави.

Печерський суд Києва заарештував керівника польотів військової частини А4104 Олександра Жука, який є підозрюваним у справі про авіакатастрофу АН-26 у Харківській області.

Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що суд відправив підозрюваного під варту без альтернативи внесення застави.

“Керівнику польотів обрано запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави”, - повідомили в пресслужбі.

Раніше сьогодні Печерський суд Києва заарештував на 60 діб командира військової частини А-4104 в Чугуєві В’ячеслава Глазунова, якого підозрюють у недбальстві та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до авіакатастрофи АН-26 у Харківській області.

Нагадаємо, що в авіакатастрофі біля Чугуєва загинули 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил та семеро офіцерів. Одному курсанту - В'ячеславу Золочевському - вдалося вижити. За його словами, до останнього моменту паніки на борту не було.

Володимир Зеленський доручив тимчасово призупинити польоти на всіх Ан-26 в Україні до з'ясування обставин трагедії.

Наприкінці жовтня урядова комісія назвала фактори, що призвели до катастрофи літака з курсантами на Харківщині.Головними причинами катастрофи названо відсутність дієвого контролю за виконанням польотів з боку посадових осіб Національного університету повітряних сил, системні порушення правил виконання польотів, недостатню професійну підготовка екіпажу в надзвичайних ситуаціях.

18 грудня командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, а також керівникові польотів і командиру військової частини, який затверджував план польотів із порушеннями, оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині.