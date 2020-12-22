Прокуратура Києва підозрює президента банку "Аркада" та ще трьох людей у привласненні 50 млн грн

Президент банку, вступивши у змову з власником та керівниками комерційних підприємств, заволоділи коштами банку, перерахувавши їх на рахунки цих підприємств із подальшим виведенням через придбання "сміттєвих" цінних паперів.

Головний офіс банку 'Аркада' на вул. Ольгинській 3 у Києві

Київська міська прокуратура повідомила президенту банку "Аркада" та керівникам підприємств про підозру у привласненні 50 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру трьом особам у сприянні привласненню президентом банку грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що між банком та підконтрольною президенту банку комерційною структурою укладено кредитний договір на 50 млн грн, а в забезпечення виконання зобов’язань передано неіснуюче обладнання.

"Президент банку, вступивши у змову з власником та керівниками комерційних підприємств, заволоділи вказаними коштами банку, перерахувавши їх на рахунки цих підприємств із подальшим виведенням через придбання «сміттєвих» цінних паперів", - додали в Офісі генпрокурора.

Внаслідок неповернення кредитних коштів комерційною структурою та відсутністю заставного майна, банку як Управителю фонду будівництва житлових комплексів «Патріотика» та «Еврика» завдали 50 млн грн збитків.

Нагадаємо, президент банку "Аркада" - Костянтин Паливода. Станом на 1 червня 2020 року він опосередковано володів 74,80% акцій фінустанови.

На підставі рішення правління Національного банку від 25 серпня "Про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних" у банку введена тимчасова адміністрація.

6 серпня правління НБУ внесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо можливих зловживань під час реалізації будівельних проєктів банку "Аркада" ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика". Банк звинувачує в проблемах з будівництвом КМДА та НБУ.