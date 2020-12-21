На Львівщині священник отримав три роки тюрми за смертельну ДТП

Експертиза показала, що у крові священника було 3,32 проміле алкоголю, що у 16 разів перевищує норму.

Бродівський районний суд Львівської області засудив місцевого священника до трьох років позбавлення волі за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляє ZAXID.NET, настоятель церкви Святої великомучениці Параскеви у селі Берлин Василь Фітьо визнаний винним за ч.2. ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть і тяжкі тілесні ушкодження). Стан алкогольного сп’яніння священника став обтяжуючою обставиною при винесенні вироку.

ДТП сталася ввечері 22 серпня 2020 року на дорозі Броди-Берестечко біля села Шнирів на Львівщині. 29-річний священик Василь Фітьо у нетверезому стані сів за кермо свого автомобіля Hyundai Santa Fe. Перед поворотом водій розігнався до швидкості 120 км/год, перекинувся та врізався в дерево.

Унаслідок ДТП загинув 46-річний пасажир автомобіля, ще двоє неповнолітніх дівчат отримали травми і були госпіталізовані.

Експертиза показала, що у крові священника було 3,32 проміле алкоголю, що у 16 разів перевищує норму 0,2 проміле.

Водій зізнався, що того дня відпочивав на озері та пив горілку, а дві знайомі дівчини попросили підвезти їх додому. Він погодився, попри алкогольне сп’яніння.

Попри прохання постраждалих у ДТП не карати священника та його каяття, суддя Бродівського райсуду Ольга Бородійчук визнала його винним за ч.2. ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть і тяжкі тілесні ушкодження). Обтяжуючою обставиною суд назвав стан алкогольного сп’яніння у водія. Таким чином Василю Фітю призначили три роки позбавлення волі і забрали водійські права на рік.