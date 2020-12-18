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Кадрова криза в судовій системі ставить під загрозу захист адвокатами інтересів їхніх клієнтів, - Ізовітова

"На ці проблеми звертають увагу і міжнародні партнери України".

Кадрова криза в судовій системі ставить під загрозу захист адвокатами інтересів їхніх клієнтів, - Ізовітова

Адвокатура стурбована ситуацією в судовій системі, яка ставить під загрозу захист інтересів і прав людини. Про це під час засідання Ради адвокатів України повідомила голова РАУ і НААУ Лідія Ізовітова, передають Українські Новини.

Вона звернула увагу на те, що серія непродуманих реформ продовжує створювати проблеми, як для суддів, так і для адвокатів. На ці проблеми звертають увагу і міжнародні партнери України.

«Наслідки перманентної судової реформи, а це, насамперед, явна кадрова криза в судовій системі уже впливає на наші можливості здійснювати ефективний захист», - наголосила голова РАУ.

Лідія Ізовітова відзначила, що адвокатура надзвичайно зацікавлена в тому, щоб судова система в Україні працювала стабільно.

«Нам потрібні незалежні суди, стабільне законодавство про судоустрій, чітка робота органів суддівського врядування, професійні судді», - підкреслила вона.

На переконання Лідії Ізовітової, цю проблему можна вирішити лише у професійному діалозі між спільнотами суддів, адвокатів, науковців і інших зацікавлених сторін.

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